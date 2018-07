Papa Francisco inicia na Jordânia delicada jornada pelo Oriente Médio

"Esta não é uma visita protocolar, disse o principal clérico do Iraque, Louis Sako, a repórteres em Amã, na véspera da visista.

"Este Papa sente a dor dos cristãos e sua chegada neste momento em que as pessoas da região estão enfrentando conflitos, mortes e destruição é uma mensagem de vida em comunidade. É um pedido para que todos nesta região tenham coragem para mudar as suas posições e sair dessa crise sufocante", acrescentou.

A população cristã vem diminuindo de forma constante por gerações no Oriente Médio. As revoltas árabes dos últimos anos, a guerra civil na Síria e a ascensão do Islã radical são fatores que aceleraram o processo.

Em Israel e na ocupada Cisjordânia cada vez mais palestinos cristãos abandonam sua região, culpando Israel de fulminar suas perspectivas econômicas e minar a liberdade de circulação.

"Estamos esperando impacientemente por uma mensagem de paz do papa que eleve o moral. As pessoas na rua se perguntam qual será a mensagem do", disse Sako.

É a primeira visita à região Francisco, líder dos 1.200 bilhão de católicos em todo o mundo.

Após o encontro com o rei Abdullah e a celebração de uma missa em um estádio em Amã, o pontífice se reunirá com refugiados da Síria e do Iraque em Betânia, na Jordânia, onde segundo a tradição Jesus foi batizado.

O domingo de manhã Francisco fará viagem de helicóptero para Belém, onde vai realizar uma visita de seis horas no que o programa oficial do Vaticano chama de "Estado da Palestina" terminologia rejeitada por Israel.

