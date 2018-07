Papa Francisco liga para Bento XVI após Missa Crismal

O papa Francisco ligou nesta quinta-feira, 28, para o papa emérito Bento XVI, pouco depois de presidir a Missa Crismal da Quinta-Feira Santa. A conversa por telefone entre os dois, terceira desde que Bergoglio assumiu o pontificado, foi descrita como "longa e intensa" pelo porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

A conversa, segundo Lombardi, mostra a "união" entre o atual pontífice e seu antecessor. Francisco já havia ligado para Bento XVI logo após ser eleito pelos cardeais no conclave do dia 13 e também no último dia 19, na festa de São José - o nome de batismo de Bento XVI é Joseph (José).

Até o momento, a única vez em que eles foram vistos juntos pessoalmente foi no último dia 23, em Castel Gandolfo, onde vive o papa emérito. Francisco e Bento XVI conversaram a sós durante 45 minutos e almoçaram juntos. Aos 85 anos, Bento XVI vive em Castel Gandolfo à espera do fim das obras de preparação do mosteiro onde viverá no Vaticano após sua renúncia.