Papa Francisco promete boas relações com judeus

O novo papa enviou uma mensagem ao rabino-chefe de Roma, Riccardo Di Segni, convidando-o para sua missa inaugural no Vaticano, em 19 de março.

"Eu sinceramente espero ser capaz de contribuir para o progresso que as relações entre judeus e católicos têm desfrutado desde o Concílio Vaticano II", disse ele em declaração à Rádio Vaticano.

Francisco afirmou que espera poder contribuir para "um espírito de colaboração renovada".

As relações entre católicos e judeus melhoraram muito após o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, que emitiu um comunicado histórico repudiando o conceito de culpa coletiva dos judeus pela morte de Jesus e fez um apelo por diálogo com todas as religiões.

Os dois antecessores imediatos de Francisco, Bento 16 e João Paulo 2o, visitaram a principal sinagoga de Roma.

A comunidade judaica de Roma é a mais antiga da diáspora e desempenha um papel orientador nas relações católico-judaicas em todo o mundo.

Organizações judaicas mundiais saudaram a eleição de Francisco, que manteve boas relações com a comunidade judaica da Argentina quando era arcebispo de Buenos Aires.

"Há muito em seu histórico que nos tranquiliza sobre o futuro", disse o diretor nacional da Liga Anti-Difamação, Abe Foxman, nos Estados Unidos.

Em 2010, o futuro papa publicou um livro sobre o diálogo inter-religioso, juntamente com o rabino argentino Abraham Skorka.

Em Israel, o rabino-chefe do Estado judeu disse que as antigas "boas relações (de Francisco) com o povo judeu são bem conhecidas" e que estava confiante de que seu pontificado vai desenvolvê-las ainda mais.

