Papa Francisco ultrapassa os 10 milhões de seguidores no Twitter

O papa Francisco comemorou hoje no Twitter que suas nove contas na rede social ultrapassaram os 10 milhões de seguidores. Em mensagem nas nove línguas disse: “Queridos seguidores, soube que já sois mais de 10 milhões! Agradeço-vos do fundo do coração e peço que continueis a rezar por mim.”

Há pouco mais de sete meses como chefe máximo da Igreja Católica, Francisco conseguiu triplicar o número de seguidores que seu antecessor, Bento XVI, tinha. Só no perfil em língua portuguesa (@Pontifex_pt) são mais de 840 mil seguidores.

Fracisco já é mais popular que o Dalai Lama, que tem quase 8 milhões de seguidores, mas não tanto quanto o presidente dos EUA, Barack Obama, cujo perfil tem quase 40 milhões, ou artistas como Justin Bieber, com mais de 46 milhões.