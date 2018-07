Papa manifesta no Twitter apoio a manifestação antiaborto nos EUA

"Eu me uno à Marcha pela Vida em Washington com minhas orações. Que Deus possa nos ajudar a respeitar toda vida, especialmente a mais vulnerável", disse ele em mensagem no Twitter que foi rapidamente replicada milhares de vezes.

O pontífice nascido na Argentina tem 11,5 milhões de seguidores em sua conta no Twitter em várias línguas, @pontifex.

A manifestação de Washington é um dos eventos-chave do movimento pró-vida nos Estados Unidos, onde o aborto é uma da questões mais polarizadoras na política.

No começo do mês, Francisco qualificou o aborto de "horroroso", usando termos dos mais fortes sobre o assunto desde sua eleição para o papado, em março.

Francisco alarmou alguns conservadores em setembro com comentários em uma entrevista a uma revista dos jesuítas, nos quais sugeria que a Igreja deveria se livrar da "obsessão" com certos temas divisionistas, como aborto, contracepção e homossexualidade.

(Reportagem de Naomi O'Leary)