Papa nomeia novo bispo da diocese mineira de Teófilo Otoni

O papa Bento XVI nomeou o bispo auxiliar de Belo Horizonte dom Aloísio Jorge Pena Vitral, de 54 anos, chefe da diocese de Teófilo Otoni (MG), informou nesta quarta-feira, 25, o Vaticano. Vitral substitui no cargo o bispo Diogo Reesink, que apresentou sua renúncia por motivos de idade e que foi aceita pelo papa, afirmou hoje a Santa Sé.

O novo bispo de Teófilo Otoni nasceu no Rio de Janeiro, em 1955. Começou sua formação religiosa na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) e estudou filosofia no Convento Sagrado Coração de Jesus, em Brusque (SC), e teologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Foi ordenado sacerdote em 1986, incardinado na arquidiocese de Belo Horizonte, onde exerceu como pároco. Em 2006 foi nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte, cargo que ocupava até o momento.