Papa pede que organizações eclesiásticas ajudem o Chile

O papa Bento XVI expressou neste domingo, 28, solidariedade ao Chile, rezou pelas vítimas do terremoto e pediu "a todos", especialmente às organizações eclesiásticas, que ajudem os mais prejudicados pela catástrofe.

"Meu pensamento está no Chile e nas povoações prejudicadas pelo terremoto que deixou várias vítimas e grandes danos. Rezo pelos mortos e me sinto espiritualmente junto às pessoas afetadas por essa grave calamidade", disse o pontífice perante milhares de pessoas que, na Praça de São Pedro, assistiram à oração do Ângelus.

O papa implorou a Deus que alivie o sofrimento das pessoas no Chile "e lhes dê forças para superar a adversidade". "Tenho certeza que não faltará a solidariedade de todos, em particular das organizações eclesiásticas", acrescentou Bento XVI em italiano.

Depois, falando em espanhol, o papa Ratzinger reiterou que se sentia "particularmente próximo à querida população chilena afetada pelo grande terremoto".

O Governo chileno confirmou pelo menos 700 mortos no terremoto, que chegou a ser sentido em alguns bairros de São Paulo e teve 8,8 graus de magnitude na escala Richter, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês).