Papa prepara para 2012 sua primeira viagem a México e Cuba

O anúncio formal foi feito na homilia de uma missa no Vaticano por ocasião do bicentenário da independência de alguns países latino-americanos. Ele disse esperar que a viagem seja "uma época preciosa para evangelizar com uma fé sólida, uma vívida esperança e uma reluzente caridade".

A viagem deve acontecer antes da Páscoa, que no ano que vem cai em 8 de abril, segundo o papa. Fontes do Vaticano disseram que ela durará cerca de uma semana, no fim de março.

João Paulo 2º, que morreu em 2005, esteve cinco vezes no México e uma em Cuba, em 1998. As relações entre a Igreja Católica e o regime comunista cubano melhoraram depois disso, e no ano passado a Igreja inaugurou seu primeiro seminário na ilha em mais de meio século.

Em 2010, o presidente Raúl Castro se serviu da mediação da Igreja para libertar dezenas de presos políticos, intensificando o diálogo do regime com o clero local.