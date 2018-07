Papa visitará o Líbano, apesar de conflito na Síria

A visita do pontífice ao Líbano está marcada para 14 a 16 de setembro. Mas a escalada da violência na Síria e as tensões sectárias no Líbano levaram à especulação na semana passada de que o papa pudesse ser forçado a adiar a viagem.

"Os preparativos para a visita prosseguirão sem qualquer incerteza por parte do Vaticano", disse a jornalistas Federico Lombardi, porta-voz da Santa Sé.

Lombardi afirmou que um dos carros especialmente projetados para o papa - o chamado papamóvel blindado - já está a caminho de Beirute.

A visita do Líbano será a segunda viagem do papa de 85 anos ao exterior este ano, depois de um tour por México e Cuba em março.

Bento 16 deverá se encontrar com o presidente Michel Suleiman e o primeiro-ministro Najib Mikati em 15 de setembro e celebrar uma missa a céu aberto no centro de Beirute no dia seguinte.