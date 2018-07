Parlamento da Suíça aprova fim da energia nuclear no país GENEBRA - O Parlamento suíço aprovou ontem o fim da energia nuclear no país, em um processo iniciado depois do desastre de Fukushima, no Japão, mas que levará mais de duas décadas para ser finalizado. O governo propôs o debate e, há dois meses, os deputados deram sinal verde. Ontem foi a vez de o Senado também aprovar o fim da energia nuclear e colocar o proposta em andamento. A Suíça já havia decidido congelar a construção de novas usinas, e a meta agora é não ter energia gerada com base em fontes nucleares a partir de 2034.