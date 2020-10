Passagem de meteoro ilumina céu no interior da Bahia

A passagem de um meteoro por cidades da Bahia chamou a atenção de moradores entre 21h e 22h desta segunda-feira, 26. O fenômeno foi visto nas cidades Ipirá, Itaberaba e Ituberá, no sul do Estado, e se caracteriza pelo extremo brilho, razão pelo qual é chamado de bólido. Pelas redes sociais, diversas pessoas comentaram o fenômeno, registrado pelas câmeras do Clima ao Vivo.

Alguns relatos apontam que “um objeto não identificado” surgiu no céu, que ficou todo azul. Em seguida, uma bola de fogo foi visualizada e uma explosão que fez tremer muitas casas. De acordo com José Lucas Ferreira, astrofotógrafo e operador da rede de monitoramento do Rio Grande do Norte da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), ainda não se sabe a velocidade,tamanho ou origem do bólido. “A maioria dos bólidos são esporádicos, ou seja, não pertencem a uma chuva de meteoros. O fenômeno de visualização de meteoros e estrelas cadentes são mais frequentes do que a visualização de bólidos, mas mesmo assim não é raro", diz ele.

Ferreira explica que, por causa da alta velocidade, quando um bólido atinge a troposfera, a camadas mais baixa da atmosfera, ocorre uma explosão - que foi o som ouvido pelos moradores. O tremor ocorre devido ao deslocamento de ar, que move paredes e janelas, mas não a terra em si. Apesar dos relatos de preocupação, é muito difícil que algum fragmento do meteoro alcance pessoas nas cidades após atingir as camadas da Terra.

Vi um objeto não identificado com meu amg ha 1h atrás e agora foi confirmado que um meteoro caiu no baixo Sul da Bahia. Uma "explosão" azul e amarela super rápida na espécie de um "fogo" — Vitor Oliveira (@VChateaubriand) October 27, 2020

Meteoro corta o céu da Bahia e assusta moradores; veja vídeo https://t.co/2DiTl58TwF pic.twitter.com/lRbqtqsg9x — משיח (@messiaslg) October 27, 2020

Com base em análises preliminares realizadas nos vídeos divulgados na internet, colaboradores da Bramon descobriram que o bólido teve uma trajetória predominantemente de leste para oeste, surgindo às 21h29 (horário de Brasília), a aproximadamente 52 quilômetros acima do município de Taperoá e seguindo até cerca de 10 km de altitude sobre o município de Burietá, na Bahia.

Segundo nota divulgada pela Bramon, os meteoros são rochas que estão vagando pelo espaço e, às vezes, cruzam o caminho da Terra e acabam queimando na atmosfera. “Quando isso acontece, a rocha espacial produz um brilho intenso e então chamamos de “meteoro”, quando a rocha ainda não entrou na Terra o nome dado é meteoroide”. Na semana passada, um bólido foi visto das cidades de Curaçá e Paulo Afonso, ambas no norte da Bahia. Quem estava em municípios de Sergipe, Paraíba, Ceará e Pernambuco também conseguiu observar.