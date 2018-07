Pela primeira vez, 4 mulheres no espaço ao mesmo tempo

A população feminina no espaço está prestes a sofrer uma explosão. Uma mulher já está em órbita da Terra na Estação Espacial Internacional (ISS) e, segunda-feira, 5, pela manhã, a Nasa tentará lançar mais três astronautas do sexo feminino a bordo do ônibus espacial Discovery. Esta será o recorde de mulheres no espaço ao mesmo tempo. Os homens ainda superam as mulheres, numa proporção de 2 para 1, a bordo do ônibus espacial e da ISS.

Uma ex-professora está entre as quatro astronautas, bem como uma química que já trabalhou como eletricista e duas engenheiras. Três são americanas e uma, japonesa.

O chefe de operações espaciais da Nasa não havia se dado conta do recorde iminente, até que um jornalista chamou sua atenção para o fato. "talvez isso seja um crédito para o sistema, certo? Não penso neles como masculinos ou femininos", disse Bill Gerstenmaier. "Só penso num grupo de pessoas talentosas que vão trabalhar juntas no espaço".

A tripulação do Discovery passará 13 dias a bordo da ISS, basicamente numa missão de transferência de carga para o posto orbital, que está praticamente completo. Este será um dos quatro últimos voos previstos para ônibus espaciais.