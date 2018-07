Pesquisador da Nasa dá palestra em Ouro Preto-MG

O pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, Albert Alfes, está no Brasil e irá participar nesta quinta-feira, 9, de um debate sobre a mineração do futuro e as perspectivas tecnológicas do setor. O encontro será realizado das 18h às 20h no Parque Metalúrgico de Ouro Preto, Minas Gerais. Estudantes, docentes e pesquisadores interessados podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (31) 3222-2165.

Na palestra serão discutidas as tecnologias para sistemas robóticos com altos níveis de autonomia e suas implicações para ambientes de trabalho de alto risco e Albert Alfes apresentará o tema "sistemas Robóticos Autônomos - novas oportunidades para operação em ambientes inacessíveis ou inóspitos para seres humanos."