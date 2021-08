Plataforma Lattes é restabelecida após duas semanas de instabilidade

Após apresentar instabilidade desde o dia 23 de julho, a Plataforma Lattes foi restabelecida na noite deste sábado, 7, informou comunicado publicado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A Carlos Chagas, plataforma para gerenciar o pagamento de bolsas, também voltou a ficar disponível, mas com acesso parcial às funcionalidades.

Os sistemas do CNPq, entre os quais as plataformas Lattes e Carlos Chagas, enfrentam problemas desde 23 de julho, causando preocupação em pesquisadores. A instabilidade começou porque um repositório voltado para armazenar dados dos servidores (storage) apresentou problemas. Desde então, equipes do conselho têm trabalhado para a recuperação dos serviços.

Após cerca de dez dias indisponíveis, os currículos do Lattes voltaram a ficar liberados para consulta na última terça-feira, dia 3, mas ainda com acesso parcial. Com o restabelecimento da plataforma neste sábado, demais funcionalidades, como cadastro e atualização de instituições, voltaram a ficar disponíveis.

“Esse restabelecimento (do Lattes) inclui a possibilidade de atualização dos currículos e de cadastro de novos usuários”, acrescentou o CNPq em nota. Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o conselho informou que o serviço de extração do Lattes havia sido restaurado já na manhã de sábado. Segundo o CNPq, a função permite a mais de 300 instituições de ensino e pesquisa “a extração dos currículos de seus pesquisadores, docentes e discentes”.

Em comunicado em vídeo divulgado na sexta-feira, dia 6, o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, havia dito que o Lattes era a “prioridade absoluta” do conselho. Ainda reforçou que os problemas não haviam provocado perda de dados nos sistemas.

Plataforma para gerenciar o pagamento de bolsas a cientistas, a Carlos Chagas, cuja instabilidade também preocupava pesquisadores, voltou a ficar parcialmente disponível neste sábado. A página inicial do sistema está no ar, porém, ao acessar algumas das funcionalidades da plataforma, o usuário é direcionado para o informe de indisponibilidades dos sistemas feito pelo CNPq.

“É um momento difícil para todos nós, dada a importância do CNPq e de suas plataformas, do currículo Lattes”, disse Vilela ao fim do comunicado da sexta. “Eu peço desculpas a todos os nossos usuários, nossos pesquisadores, estudantes, professores.”