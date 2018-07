Pobreza pode gerar violência, diz Vaticano aos muçulmanos

O Vaticano convidou os muçulmanos para um trabalho conjunto contra a pobreza, a violência e o extremismo que são muitas vezes seu resultado.

O escritório do Vaticano encarregado do diálogo inter-religioso enviou uma mensagem para os muçulmanos nesta sexta-feira, 11, para marcar o fim do mês sagrado do Ramadã.

Na nota, o cardeal Jean Louis Tauran disse que a pobreza tem o poder de humilhar as pessoas e é uma fonte de isolamento, raiva e vingança. Como o extremismo e a violência também são um resultado, ele disse que é importante cortar a pobreza pela raiz.

O Vaticano tem procurado melhorar suas relações com os muçulmanos, tensas desde que o papa Bento XVI citou um texto medieval em 2006 que retratava o profeta Maomé como violento. O papa se desculpou.