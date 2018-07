Polvo 'Gasparzinho' do Pacífico pode pertencer a espécie inédita

Uma embarcação subaquática de pesquisa avistou um polvo "fantasma" que aparentemente pertence a uma espécie previamente desconhecida a uma profundidade de mais de quatro mil metros no fundo do oceano Pacífico perto do Havaí, anunciaram cientistas norte-americanos.

A criatura branca, apelidada de "Gasparzinho" por usuários do Twitter, foi capturada por câmeras instaladas na embarcação a uma profundidade de 4.290 metros, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

"Este animal foi particularmente incomum porque não tinha as células de pigmento, chamadas cromatóforos, típicas da maioria dos cefalópodes, e não parece muito muscular", disse Michael Vecchione, um pesquisador da NOAA. Os cefalópodes pertencem a uma classe biológica que inclui os polvos e lulas.

O animal "quase certamente" é de uma espécie nunca antes descrita pelos cientistas, e pode muito bem pertencer a um gênero que ainda não foi identificado, disse Vecchione no site da NOAA. Ele não pôde ser encontrado imediatamente para fazer mais comentários.

A NOAA publicou um vídeo na Internet mostrando um animal pálido, de forma arredondada, com olhos inexpressivos e tentáculos longos que descansam no fundo do oceano. Sua aparência levou alguns usuários do Twitter a dizerem que se parece com o personagem de desenho animado "Gasparzinho".