População indígena está presente em 80,5% dos municípios do País

RIO - A população indígena brasileira está presente atualmente em 80,5% dos municípios do País, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que comparou dados dos Censos de 1991 e 2010. Há duas décadas, os índios eram habitantes de apenas 34,5% das cidades.

No levantamento mais recente, 817 mil pessoas se autodeclararam indígenas, o que representa 0,4% da população brasileira. Não foram objeto de estudo da pesquisa os povos indígenas brasileiros considerados "índios isolados", os quais, pela própria política de contato, não foram entrevistados.

Da população indígena, 315 mil residem em áreas urbanas. A região Nordeste tem a maior participação, com 33,7%, superando o Sudeste, que era líder na participação indígena urbana nos Censos de 1991 e 2000. Já entre os 502 mil residentes nas áreas rurais, a maior concentração está na região Norte (48,6%).

No Censo 2010, pela primeira vez o IBGE investigou o contingente populacional indígena no questionário básico, aplicado em todos os domicílios pesquisados. Em 1991 e 2000, a categoria "indígena" era pesquisada no quesito cor ou raça apenas no questionário completo, aplicado a uma parcela da população. O Censo 2010 também investigou etnia, língua fala e localização geográfica.

A divulgação das informações específicas do Censo 2010 para as terras indígenas está prevista para julho de 2012.