Por segurança, Nasa adia em 1 dia retorno de Discovery à Terra

etorno do ônibus espacial Discovery à Terra foi adiado em um dia, para permitir a revisão do escudo térmico da nave, que está acoplada à Estação Espacial Internacional (ISS), informou a Nasa.

Essa inspeção geralmente é feita pouco antes do acoplamento, mas a Nasa explicou que ela foi dificultada, na terça-feira passada, por problemas na antena do radar do ônibus espacial, pouco depois do lançamento de segunda-feira.

O ônibus espacial passará por uma verificação de segurança antes de voltar. Nasa

Como resultado do adiamento, o retorno do Discovery está previsto agora para segunda-feira, 19, às 9h54 de Brasília.

As imagens e os dados da revisão serão transmitidos para análise ao controle da missão no Centro Johnson de Voos Espaciais da Nasa por parte de uma equipe auxiliar, disse a agência espacial em comunicado.

O exame do escudo térmico das naves é uma manobra habitual nas missões desses veículos desde a tragédia do Columbia em fevereiro de 2003, que se desintegrou ao retornar ao Centro Espacial Kennedy na Flórida após o que tinha sido até então uma bem-sucedida missão científica.