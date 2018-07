Pouca visibilidade de meteoros decepciona brasileiros

A chuva de meteoros das Parseidas que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 13, encantou milhares de pessoas ao redor do mundo. Vista principalmente no hemisfério norte, o espetáculo foi menos intenso no Brasil do que em outras regiões.

O fluxo de meteoros previsto para o país era baixo se comparado com os Estados Unidos e Europa. Em certos momentos, o fluxo na região sudeste chegou a apenas 1 meteoro por hora.

Muitas pessoas, influenciadas pelo termo "chuva de meteoros", esperavam um céu cortado por riscos iluminados, tal qual uma precipitação. Pelo Twitter, muitos reclamaram que não conseguiram ver nada, perguntando se alguém realmente conseguiu ver o espetáculo. Mesmo assim, se mostraram encantados com as fotos publicadas na internet.

A decepção foi menor nos Estados do norte e nordeste, onde o fluxo e a visibilidade da chuva de meteoros era maior do que no restante do país.

Na cidade de São Paulo, pouco pôde ser visto, por conta da iluminação excessiva da região metropolitana, e algumas nuvens que cobriram o céu em certos momentos durante a madrugada.