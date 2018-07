Prazo para matrícula dos selecionados no Sisu termina nesta segunda

O prazo de matrícula dos candidatos selecionados na primeira chamada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação termina nesta segunda-feira, 9. A lista com os aprovados está disponível na internet. O estudante convocado em uma das opções de cursos escolhidos no momento da inscrição deve procurar a instituição de ensino para a qual foi selecionado e providenciar a matrícula.

O resultado da segunda chamada será divulgado na próxima sexta-feira, 13, com matrículas nos dias 17 e 18. Os estudantes não aprovados nas duas primeiras chamadas podem integrar a lista de espera do sistema, disponível entre os dias 13 e 19, com convocação dos selecionados a partir do dia 24.

Matrículas. O Sisu, sistema informatizado do Ministério da Educação pelo qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), registrou no segundo semestre 642.878 candidatos inscritos. São 30.548 vagas oferecidas por 56 instituições de educação superior públicas de 21 unidades da Federação.