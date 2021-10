Nobel de Física 2021 vai para cientistas que estudam mudança climática e outros sistemas complexos

O Prêmio Nobel de Física de 2021 foi dividido entre três cientistas que estudam sistemas complexos. Uma metade do prêmio foi concedida ao japonês Syukuro Manabe e ao alemão Klaus Hasselmann que, segundo a instituição, "estabeleceram a base de nosso conhecimento sobre o clima da Terra e como a humanidade o influencia". A outra metade ficou com o italiano Giorgio Parisi por suas contribuições revolucionárias à teoria de materiais desordenados e processos aleatórios, o que também contribui para as pesquisas sobre o aquecimento global.

Um sistema complexo de vital importância para a humanidade é o clima da Terra. Syukuro Manabe demonstrou como o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera leva ao aumento da temperatura na superfície da Terra. Na década de 1960, ele liderou o desenvolvimento de modelos físicos do clima da Terra e foi a primeira pessoa a explorar a interação entre o balanço de radiação e o transporte vertical de massas de ar. Seu trabalho lançou as bases para o desenvolvimento dos modelos climáticos atuais.

Cerca de dez anos depois, Klaus Hasselmann criou um modelo que liga o tempo e o clima. Isso explica por que os modelos climáticos podem ser confiáveis ​​apesar do tempo ser mutável e caótico. Ele também desenvolveu métodos para identificar sinais específicos que os fenômenos naturais e as atividades humanas imprimem no clima. Seus métodos têm sido usados ​​para provar que o aumento da temperatura na atmosfera é devido às emissões humanas de dióxido de carbono.

Por volta de 1980, Giorgio Parisi descobriu padrões ocultos em materiais complexos desordenados. Suas descobertas estão entre as contribuições mais importantes para a teoria dos sistemas complexos. A partir de seus estudos, é possível entender e descrever muitos materiais e fenômenos diferentes e aparentemente inteiramente aleatórios, não apenas na física, mas também em outras áreas muito diferentes, como matemática, biologia, neurociência e aprendizado de máquina.

O prestigioso prêmio vem com uma medalha de ouro e 10 milhões de coroas suecas (mais de R$ 6,1 milhões). Metade do valor será dividida entre Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann e a outra metade ficará com Giorgio Parisi. O prêmio em dinheiro vem de uma herança deixada pelo criador do prêmio, o inventor sueco Alfred Nobel, que morreu em 1895.

Vencedor pede atenção ao aquecimento global

Giorgio Parisi interveio ao vivo, por telefone, na coletiva de imprensa que anunciou os vencedores do Nobel de Física. Ele pediu aos líderes mundiais que pensem nas gerações futuras e atuem com urgência diante das mudanças climáticas. O premiado falou que "é muito urgente fazer decisões reais e fortes" na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que reunirá os principais líderes mundiais a partir do dia 31 deste mês em Glasgow (Reino Unido).

O italiano lembrou que existem dados sobre o aumento acelerado da temperatura na Terra. O Acordo de Paris (2016) estabeleceu a meta de limitar o aquecimento global a menos de 2ºC, de preferência 1,5ºC, em comparação com os níveis pré-industriais para evitar os piores efeitos do aquecimento global. O físico disse que as futuras gerações precisam agir rapidamente para controlar as mudanças climáticas.

Parisi disse estar "muito feliz" por ser digno do Prêmio Nobel. "Embora eu realmente não esperasse (receber o prêmio), sabia que poderia ter uma chance, por isso estava com o telefone por perto", falou. Ele disse que as preocupações acerca da pandemia de covid-19 continuam, então ele não fará grandes comemorações. "Mas algo terá que ser feito", falou.

Atualmente, parte seu trabalho está concentrado em entender melhor a situação da pandemia. Além disso, ele busca compreender a física dos cristais. "Ainda há muita coisa a entender sobre esse assunto", disse.