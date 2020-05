Prêmio para incentivar mulheres na ciência recebe inscrições até sexta-feira

O impacto desigual das medidas de isolamento contra o coronavírus sobre a produção científica das mulheres pesquisadoras, especialmente as que são mães, levou o programa Para Mulheres na Ciência, realizado há 15 anos pela L’Oreal, em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, a prorrogar as inscrições do prêmio deste ano até a próxima sexta, 22.

Leia Também Produção científica de mulheres e mães despenca em meio à pandemia de coronavírus

Os desafios impostos pelas medidas de isolamento e quarentena estão sendo sentidos de forma mais pesada pelas mulheres cientistas. Pesquisa feita pelo grupo Parent in Science mostrou que, entre as pós-doutorandas do Brasil, apenas 10% das mulheres com filhos estão conseguindo conduzir suas pesquisas em meio à pandemia.

Os dados foram revelados em reportagem publicada nesta terça-feira no Estadão. Confira aqui. Uma das vencedoras do prêmio no ano passado, Patrícia de Medeiros, de 33 anos, pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, contou ao Estadão que hoje é uma das muitas cientistas que têm enfrentado dificuldades para continuar suas pesquisas tendo de lidar com a filhinha de menos de 2 anos, com os afazares domésticos e os cuidados com a sogra, em tratamento contra o câncer.

O programa premia sete mulheres das áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, Ciências Químicas e Ciências Matemáticas com uma bolsa de R$ 50 mil.

Para participar, é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a partir de 1º de janeiro de 2013, tenha residência estável no Brasil e desenvolva projetos de pesquisa em instituições nacionais.

Em 15 anos, o prêmio já reconheceu e incentivou 96 cientistas brasileiras com a distribuição mais de R$ 4,2 milhões em bolsas-auxílio. As inscrições devem ser feitas por meio do site do programa.