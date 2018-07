Primeira caminhada no espaço completa 50 anos; veja fotos

No dia 18 de março de 1965, o cosmonauta soviético Alexei Leonov se tornou a primeira pessoa a fazer uma "caminhada no espaço", quando se aventurou a sair da nave espacial Voskhod, conectado a ela apenas por um cabo de 5,3 metros. O lançamento não foi tranquilo: o traje espacial de Leonov se expandiu tanto no vácuo que ele não conseguiu voltar à nave. Tomando uma decisão de arrepiar os cabelos, ele abriu a válvula do traje para deixar escapar uma quantidade de ar suficiente para permitir sua volta à cápsula. A caminhada espacial durou apenas 12 minutos e 9 segundos, mas demonstrou que os astronautas podem trabalhar fora de uma nave espacial.

Menos de três meses depois, o norte-americano Ed White fez a primeira caminhada espacial da Nasa, como parte da missão Gemini 4. Seu "passeio" pelo espaço durou 21 minutos. O primeiro europeu a fazer uma caminhada espacial foi o astronauta francês Jean-Loup Chrétien, que voou para a estação russa Mir, em 1988. Sua saída durou seis horas - um recorde na época.

O primeiro passeio espacial de um astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) foi realizado em 1995, por Thomas Reiter, da Mir, com um traje espacial russo Orlan, desenvolvido especialmente para caminhadas espaciais. Onze anos mais tarde, Reiter voou para a Estação Espacial Internacional e realizou outro passeio espacial - desta vez com a Unidade de Mobilidade Extraveicular, um traje especial produzido pela Nasa -, o que fez dele um dos dois únicos astronautas a usar ambos os trajes.

O mais recente passeio espacial de um astronauta da ESA foi realizado por Alexander Gerst, na missão Blue Dot, em 2014. Todos os astronautas da ESA são treinados para caminhadas no espaço, para aprender a usar os trajes espaciais e a trabalhar na ausência de gravidade. Nos 50 anos desde a caminhada espacial pioneira de Leonov, mais de 200 astronautas de 10 países deixaram suas naves espaciais para trabalhar no espaço. Para comemorar a data, a ESA divulgou uma galeria de fotos das caminhadas espaciais: