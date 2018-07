Primeira congregação de cardeais se reunirá na segunda-feira, diz cardeal

Cidade do Vaticano - A primeira congregação de cardeais preparatória do Conclave que elegerá o sucessor de Bento XVI acontecerá na próxima segunda-feira, anunciou nesta quinta-feira o cardeal de Nápoles, Crescenzio Sepe.

O cardeal fez o anúncio durante a adoração eucarística na Catedral de Nápoles, celebrada para despedir-se de Bento XVI, que desde as 20h de hoje (16h de Brasília) deixou de ser papa.

A Igreja Católica entrou em período de Sé Vacante e já amanhã, sexta-feira, o cardeal decano, Angelo Sodano, começará a convocar os cardeais para preparar o Conclave e participar das congregações preparatórias.

A partir da realização da primeira congregação de cardeais, já se poderá anunciar a data do Conclave, segundo explicou o porta-voz vaticano, Federico Lombardi.

A normativa vaticana estabelece que o Conclave deve começar entre 15 e 20 dias depois do início da Sé Vacante, com o objetivo de permitir a todos os cardeais do mundo comparecer a Roma.

Porém, já que muitos cardeais viajaram para Roma para acompanhar Bento XVI em seus últimos dias de pontificado, o papa publicou um documento que mantinha essas datas, mas abria a porta para antecipá-las.