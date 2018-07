Primeira mãe astronauta japonesa relatará sua aventura espacial no Twitter

Milhares de japoneses seguem no Twitter a astronauta Naoko Yamazaki, a primeira mãe japonesa no espaço, que decolou a bordo do ônibus espacial Discovery e que, como seu compatriota Soichi Noguchi, prometeu falar sobre o que ocorre em órbita através dessa rede social.

Naoko, de 39 anos e mãe de uma filha, é a segunda mulher japonesa que viaja ao espaço e a primeira que detalhará sua viagem através do Twitter (www.twitter.com/astro_Naoko), onde conta com quase 15 mil seguidores, a maioria japoneses.

As mensagens neste microblog foram as que popularizaram seu compatriota Soichi Noguchi, que da ISS colocou de forma regular fotografias da Terra tiradas do espaço, que lhe valeram uma legião de mais de 171 mil seguidores.