Problema do lixo dos restaurantes é antigo "Não é fácil resolver este problema de lixo em restaurantes, que é grave - e antigo", afirma Fernando Figueiredo, sócio da gestora de resíduos Ecosigma. Para melhorar o aproveitamento do lixo reciclável do Maní, diz Figueiredo, Helena Rizzo precisaria ter mais espaço para armazená-lo ou então procurar cooperativas que retirem o material duas ou três vezes por semana.