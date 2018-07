Procissão de Navegantes atrai milhares em Porto Alegre

Mesmo sob forte calor, dezenas de milhares de pessoas participaram na manhã de hoje da 135ª Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. A tradicional celebração religiosa começou com uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro da capital gaúcha, de onde a imagem da santa partiu em procissão até a Igreja de Navegantes, na zona norte da cidade, num percurso de aproximadamente quatro quilômetros.

Após a chegada, o arcebispo metropolitano dom Dadeus Grings celebrou missa ao lado do santuário. As festividades de Navegantes começaram no dia 17 de janeiro, quando a imagem da santa percorreu o caminho inverso, até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Este ano a imagem foi levada apenas por terra, em vez de incluir também o transporte fluvial pelas águas do Guaíba.

Procissão de Iemanjá atrai seguidores pelas ruas do Rio de Janeiro. Marcelo Sayão/EFE

Também nesta terça-feira, 2, as tradições afrobrasileiras celebarm o dia de Iemanjá, a rainha das águas. Em cidades como Rio de janiero e Salvador, fiéis lançaram oferendas ao mar.