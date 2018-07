Qualidade da pesquisa vale mais que possuir estação O glaciologista Jefferson Cardia Simões afirma que, dentro do sistema do Tratado Antártico, é a qualidade da pesquisa científica que garante status, não a presença física. "Aquela ideia da década de 90, de ter uma estação e pronto, não dá status. Qualquer um pode ter. Paquistão tem estação, Uruguai também, a Índia tem duas estações, a China tem três." Para ele, é importante que o Brasil mantenha o status para poder participar de qualquer decisão que venha a ser tomada sobre a Antártida. "Não podemos abdicar do direito de decidir sobre o futuro de 10% do planeta. Ainda mais quando o futuro desses 10% impacta todo o restante da Terra." / A.B.