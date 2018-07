Quase metade da população adulta não completou o ensino fundamental

Mais de 49% da população adulta (25 anos ou mais) não completou o curso fundamental, segundo o Censo 2010. No outro extremo, estão apenas 11,3% que têm curso superior completo. Há um abismo no nível de instrução de adultos do Nordeste e do Sudeste, segundo os dados do Censo 2010.

E, mesmo na região com os melhores resultados, os índices são preocupantes. Entre as pessoas com 25 anos ou mais do Sudeste, 13,7% têm curso superior completo. No Nordeste, são apenas 7,1%. Já os que sequer completaram o ensino fundamental são 59% no Nordeste e 43,7% n Sudeste.

O nível de instrução cresce na população mais jovem. No País todo, 49,3% dos adultos de 25 anos ou mais não têm fundamental completo e apenas 11,3% concluíram o curso superior. Na faixa de 25 a 29 anos, a proporção dos que não têm ensino fundamental completo cai para 28,2% e o superior completo sobe para 13%.