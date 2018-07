Quem diz 'sei como você se sente' pode estar falando a verdade

Você já sentiu, literalmente, a dor de alguém? Não é o único, segundo mostrou um novo estudo que diz que algumas pessoas realmente têm uma reação física aos ferimentos dos outros.

Pesquisadores britânicos usaram a tecnologia de escaneamento cerebral para mostrar que as pessoas que dizem sentir a dor dos outros tiveram aumentada a atividade nas regiões sensíveis à dor no cérebro ao verem outra pessoa machucada.

Para o estudo, os pesquisadores expuseram 108 estudantes a imagens de situações dolorosas, variando de atletas sofrendo lesões relacionadas ao esporte a pacientes recebendo uma injeção.

Quase um terço disse que, em ao menos uma imagem, não tiveram apenas uma reação emocional, mas também sentiram dor no mesmo local do ferimento da imagem.

Os pesquisadores descobriram que enquanto viam as imagens dolorosas, tanto as pessoas que disseram sentir dor quanto as que não sentiram mostraram atividade nos centros emocionais do cérebro.

Mas as que disseram ter sentido dor mostraram uma atividade maior nas regiões cerebrais relacionadas à dor, e em comparação com suas próprias respostas cerebrais às imagens emocionais.

"Pacientes com experiência de dor funcional sentem dor na ausência de uma doença ou ferimento óbvios que expliquem essa dor", disse o médico Stuart Derbyshire da Universidade de Birmingham, um dos pesquisadores.

"Achamos que isso confirma que pelo menos algumas pessoas têm uma reação física verdadeira quando observam outros sendo feridos ou expressando dor", disse Derbyshire.

Ele destacou que as pessoas que relataram sentir dor também tendem a evitar filmes de horror e imagens perturbadoras no noticiário "a fim de evitar sentir dor".

As descobertas foram publicadas na edição de dezembro da publicação Pain.