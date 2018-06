Quênia faz história ao lançar 1º satélite de fabricação própria

NAIRÓBI - O Quênia fez história nesta sexta-feira, 11, ao lançar no espaço seu primeiro satélite de fabricação própria a partir do Centro Tsukuba, que pertence à Agência Espacial do Japão em Tóquio, informou a imprensa do país africano.

O nanossatélite, um cubo denominado 1KUNS-PF, que pesa 1,2 kg e mede dez centímetros de cumprimento e dez de altura, é obra de cientistas da Universidade de Nairóbi, apoiados por especialistas da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA, na sigla em inglês), entre outros.

Espera-se que o 1KUNS-PF esteja em órbita em 18 meses a cerca de 4 mil quilômetros da Terra. Ele será usado em setores como previsão meteorológica, vigilância da vida selvagem, elaboração de mapas de segurança alimentar e gestão de desastres naturais.

"O nanossatélite leva duas poderosas câmeras e microfones, que ajudarão a captar imagens e gravar sons antes de postá-los na internet", explicou o professor Mwangi Mbuthia, da Escola de Engenharia da Universidade de Nairóbi.

A ministra da Educação, Amina Mohamed, descreveu o lançamento do satélite, que custou cerca de € 834 mil, como um dos mais "notáveis desenvolvimentos científicos".

Até esta sexta, apenas três países da África Subsaariana contavam com satélites em operação no espaço: Gana, Nigéria e África do Sul. /EFE