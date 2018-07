Reino Unido pede desculpas póstumas a Alan Turing

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, ofereceu um pedido póstumo de desculpas ao matemático Alan Turing, pelo tratamento "desumano" que recebeu das autoridades britânicas e que o levou ao suicídio em 1954. Turing atuou com a equipe responsável por quebrar o código secreto Enigma, usado pelos alemães na II Guerra Mundial, e produziu trabalhos teóricos que estão na base de boa parte da informática moderna e das pesquisas sobre inteligência artificial.

Homossexual, Turing foi processado numa época em que essa conduta era considerada crime no Reino Unido, e forçado a se submeter a um tratamento com hormônios.

Em 1952, Turing foi condenado por indecência, por ter mantido relações sexuais com outro homem, e teve de optar entre ir para a cadeia ou sofrer "castração química" - a injeção de hormônios para suprimir a libido. Seus privilégios de segurança foram revogados ele foi impedido de continuar a trabalhar para o governo.

Dois anos depois, cometeu suicídio, comendo uma maça envenenada.

No momento em que o Reino Unido marca dos 70 anos do início da guerra em 1939 - lembrada como "a melhor hora" do povo britânico - Brown disse que Turing "merecia algo muito melhor" do que o tratamento que recebeu da sociedade no pós-guerra.

"Não é exagero dizer que, sem sua contribuição extraordinária, a história da II Guerra Mundial poderia ter sido muito diferente", afirmou o primeiro-ministro. "Ele realmente foi um dos indivíduos para quem podemos apontar e dizer que suas contribuições únicas ajudaram a virar a maré da guerra".

Brown disse que Turing foi "de fato, julgado por ser gay". A homossexualidade continuou a ser ilegal no Reino Unido até 1967.

"A dívida de gratidão para com ele torna ainda mais horrível, portanto, que tenha sido tratado de modo tão desumano", disse Brown. "Sentimos muito, você merecia algo muito melhor".

As desculpas de Brown seguem-se a uma petição online que atraiu mais de 30.000 assinaturas, incluindo o romancista Ian McEwan e o cientista Richard Dawkins.

O cientista John Graham-Cumming disse ter começado a campanha porque "Turing não era tão conhecido no Reino Unido quanto acho que deveria ser, como um herói da guerra um grande matemático".

Trabalhando na central de criptografia de Bletchley Park, Turing ajudou a decifrar o Enigma criando a "bomba de Turing", um precursor dos computadores modernos, para ajudar a revelar a forma como a máquina Enigma era ajustada.

No campo da inteligência artificial, desenvolveu o "teste de Turing", que em teoria permitiria distinguir uma inteligência real de uma simples imitação. Uma das honrarias mais importantes do campo da computação, o Prêmio Turing, deve o nome a ele. Graham-Cumming disse que não seria um exagero chamar Turing de "pai da computação"