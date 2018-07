Remédio para diabetes ajuda na luta contra obesidade

MADRI - A liraglutida, um medicamento originalmente indicado para tratar a diabetes tipo 2, tem demonstrado um "alto potencial" para reduzir o apetite e favorecer a perda de peso. É o que indica um estudo publicado nesta quinta-feira, 2, pelo "New England Journal of Medicine".

Durante as pesquisas, realizadas por especialistas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, 3.731 pessoas de 27 países diferentes e com peso médio de 106 quilos foram divididas em dois grupos. Enquanto uma parte recebia injeções diárias do medicamento, a outra recebia placebo, a efeito de controle.

Por 56 semanas, os participantes mantiveram um estilo de vida saudável. Ao final do período, os indivíduos que haviam recebido o medicamento apresentaram uma perda média de 8,4 quilos no peso, enquanto aqueles contidos no grupo de controle perderam apenas 2,8 quilos.

Além disso, 33% dos pacientes tratados com o remédio conseguiram perder mais de 10% do peso corporal inicial, enquanto apenas 11% daqueles que receberam o placebo atingiram tal resultado.

Entre os efeitos colaterais apresentados, a maior parte esteve relacionada ao sistema gastrointestinal e foram de intensidade moderada, entre eles diarreia, náuseas, vômitos ou dores abdominais. Em alguns casos isolados, pacientes desenvolveram casos de colecistite, uma inflamação na vesícula biliar.

O remédio está disponível no Brasil desde 2011./EFE