Robô da Nasa encontra em Marte indício de lago em local de pouso

“Encontrar os estratos inclinados foi... uma surpresa total”, disse o cientista-chefe, John Grotzinger, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena. “A geologia sedimentária é o que há de mais avançado para tentar entender a Terra. Quando as petroleiras coletam amostras sísmicas, elas estão procurando estratos inclinados porque você obtém uma geometria que mostra onde estão as rochas que você procura”, acrescentou.

Pouco depois de pousar, o Curiosity descobriu que Marte já teve os ingredientes químicos e as condições ambientais necessárias para conter vida microbiana, cumprindo o objetivo principal de sua missão. “O tamanho do lago na Cratera Gale e a extensão de tempo e de séries mostrando que a água estava presente implicam que pode ter havido tempo suficiente para a vida surgir e florescer”, disse o cientista Michael Meyer, do Programa de Exploração de Marte da Nasa.