Robô Opportunity bate recorde de durabilidade em Marte

Rastro do Opportunity, deixado sobre dunas marcianas. Divulgação/Nasa

Qual o engenho espacial que detém o recorde de sobrevivência na superfície de Marte? A partir desta quinta-feira, a resposta é: o robô Opportunity. Por décadas, a sonda Viking 1, da Nasa, manteve o título, com seis anos de 116 dias de trabalho científico. Agora, o Opportunity, um dos dois robôs que chegaram à superfície marciana em 2004, bateu essa marca.

Diferentemente do Viking, que realizou experimentos científicos a partir de uma posição fixa, o Opportunity, com seis rodas e movido a energia solar, manteve-se em movimento, descendo encostas de crateras e analisando rochas.

Projetado para durar três meses, o robô já percorreu mais de 18 km e se aproxima da maior cratera de impacto de sua missão, numa jornada que deve levar vários anos.

Com o inverno marciano no hemisfério sul, o robô tem alternado períodos de movimento com descanso para recarregar as baterias.

"A expectativa é de que o Opportunity continue, e continue e continue", disse o gerente do projeto, John Callas, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa.

O pesquisador Ray Arvidson, que trabalhou com o Viking, está espantado. "Não achei que veria isso durante a minha vida", afirmou.

O recorde do Opportunity pode ser derrubado em alguns meses. Spirit, seu "irmão gêmeo", pousou 21 dias antes. Mas a Nasa não sabe se ele ainda está funcionando. O robô, atolado, comunicou-se com a Nasa pela última vez no fim de março, e entrou em modo de hibernação, possivelmente porque o Sol está baixo demais no horizonte para alimentá-lo.

Os cientistas esperam pela primavera marciana para determinar se o robô não morreu congelado.