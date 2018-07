Roteiro para Fidel reinventar sua ilha

Varadero é o destino de quem procura o Caribe em Cuba. Tem cerca de 40 opções de hospedagem (inclusive resorts), muitas desgastados pelo tempo - redes como Iberostar e Sol Meliá aumentam as chances de acerto. Sol, mar e mergulho são as atrações.

A capital A arquitetura espanhola de Havana sofre com a falta de conservação. Mas são exatamente as fachadas desbotadas e as ruazinhas que garantem parte do charme da capital. Campeões de audiência: Havana Velha, Capitólio, fábrica de charutos Partagas, bar La Bodeguita del Medio, Malecón, Museu do Rum e canhonaço do Castelo San Carlos.