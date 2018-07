Rússia prepara lançamento de astronautas à Estação Espacial

Trabalhadores do programa espacial tripulado russo ergueram nesta segunda-feira, 28, o foguete que levará à Estação Espacial Internacional (ISS) o fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberte, e dois astronautas. A decolagem está marcada para o dia 30.

O foguete Soyuz e sua cápsula deslocaram-se lentamente pela estepe do Casaquistão, a bordo de um trem que o transportou do prédio de montagem para a base de lançamento conhecida como Partida de Gagarin. Trata-se do local da onde Yuri Gagarin decolou em 1961, tornando-se o primeiro ser humano a orbitar a Terra.

Trem carrega a nave Soyuz para a base de lançamento, no Casaquistão. Imagem: AP

Dezenas de parentes, amigos e funcionários reuniram-se do lado de fora do edifício de montagem pouco antes do raiar do sol, para assistir o início da viagem à base.

Laliberte está pagando cerca de US$ 35 milhões por uma vaga na Soyuz e uma estadia de 12 dias a bordo da ISS. Ele provavelmente será o último turista pagante a bordo da Estação por alguns anos, porque os EUA devem desativar a frota de ônibus espaciais a partir de 2010, o que forçará a Rússia reservar todos os assentos das Soyuz para astronautas profissionais.

Com Laliberte viajam à ISS os astronautas Maxim Surayev e Jeffrey Williams.