SAIBA MAIS-Atlantis parte para 32a e última missão espacial

Conheça como será a missão:

* Em seu 32o e último voo, o Atlantis transporta um laboratório russo e um módulo de acoplamento conhecido como Mini Módulo de Pesquisa 1, um compartimento de sete metros que será instalado na porta do módulo Zarya que está voltada para a Terra.

* O ônibus espacial também entregará seis baterias de níquel e hidrogênio, de 166 quilos, para o sistema solar da Estação Espacial Internacional, uma antena de comunicação e uma plataforma de trabalho para um guindaste de robótica canadense.

* Três caminhadas espaciais estão previstas durante a missão para substituir as baterias da torre de energia solar, instalar uma nova antena e outras tarefas para preparar as operações depois que os ônibus espaciais se aposentarem no fim deste ano.

* Outros dois ônibus espaciais devem continuar a construção feita pelos Estados Unidos do posto avançado orbital. Em setembro, a missão do Discovery levará mais baterias para a estação e, em novembro, o Endeavour entregará o experimento de partículas físicas, o Espectrômetro Magnético Alpha.

* O Atlantis será preparado para fazer mais uma missão: servir como nave de resgate em caso de a tripulação da última missão precisar voltar para casa, mas não há previsão de que volte a voar novamente.

(Reportagem de Irene Klotz)