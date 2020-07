Saiba o que são cometas

Cometas são, basicamente, pedras de gelo compostas por um material volátil, que passa do sólido para o gasoso, e outro mais "sujo", com poeira ou pedras de diferentes tamanhos. Eles fazem parte do Sistema Solar, geralmente são descobertos por acaso, mas têm uma órbita mais elíptica, o que caracteriza bem quando estão perto ou longe do Sol.

Além dos cometas, existem ainda os asteroides, que estão percorrendo o espaço; os meteoroides, que são corpos muito pequenos, com menos de um metro de diâmetro; os meteoros, que estão na atmosfera da Terra e que conhecemos por estrelas cadentes; e os meteoritos, que são as sobras de um meteoro que caiu após trafegar na atmosfera terrestre.

O astrofísico explica que os cometas podem desaparecer em algum momento. Conforme vão passando pelo Sol, eles perdem uma pequena parte de sua massa volátil, porém são necessárias dezenas ou centenas de passagens para que sumam de vez. No futuro, eles tendem a se transformar apenas em um corpo sólido e alguns asteroides são considerados cometas extintos.

É raro, mas cometas também podem colidir contra o Sol ou um meteoro durante seu trajeto. "O que pode acontecer, e é razoavelmente comum, é que ao se aproximar do Sol, o campo gravitacional do Sol pode fazer com que o núcleo do cometa se quebre em pedaços, porque o calor é muito grande e o corpo do cometa não é muito rígido", diz Costa.

O mais conhecido dos cometas é o Halley, que pode ser visto da Terra a cada quase 76 anos. Estima-se que a próxima "visita" dele será em 2061. No ano passado, foi possível ver a chuva de meteoros dele. Relembre aqui.