Sanofi diz que primeira vacina contra dengue pode estar disponível em 2015

A divisão Sanofi Pasteur da farmacêutica francesa pretende apresentar o pedido para registro da vacina em vários países endêmicos no próximo ano, disse a empresa em um comunicado.

"Sujeita à aprovação regulatória, a primeira vacina do mundo contra a dengue pode estar disponível no segundo semestre de 2015", disse a Sanofi.

O estudo envolveu 31 mil participantes em 10 países endêmicos na Ásia e na América Latina, de acordo com a Sanofi. A cada ano, cerca de 500 mil pessoas são hospitalizadas devido à dengue severa, afirmou a farmacêutica.

A Sanofi investiu mais de 1,7 bilhão de dólares nos últimos 20 anos no desenvolvimento da vacina, que está vários anos à frente de seus potenciais concorrentes. A empresa construiu uma fábrica perto de Lyon, no sul da França, com capacidade de produzir 100 milhões de doses por ano.

(Reportagem de James Regan)