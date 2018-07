Santa Sé leva Rádio Vaticano para a internet a partir de junho

APARECIDA, SÃO PAULO - A Rádio Vaticano, que foi fundada há 80 anos pelo papa Pio XI e transmite programas em 40 idiomas, em ondas curtas, para o mundo inteiro, está investindo na audiência dos católicos brasileiros. Representantes da emissora foram ao plenário da 49ª Assembleia Geral, reunida em Aparecida, para pedir apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) à recém-criada associação Amigos da Rádio Vaticano (ARV), que entrará na internet, a partir de junho, com um site em português (www.amigosdaradiovaticano.org.br).

"Criado há 53 anos, o Programa Brasileiro da Rádio Vaticano faz três emissões diárias pelo horário de Roma. Os programas são gravados e retransmitidos pela rede de emissoras católicas brasileiras", informou o presidente da ARV, Marcelo Richtmann. A emissão em ondas curtas e a diferença de fuso horário, de quatro ou cinco horas, dificultam a sintonização direta da Rádio Vaticano pelos ouvintes. O site facilitará o acesso pela internet.

A grade de programação tem quatro segmentos: variedades, mensagem do papa, notícias do Vaticano e notícias do mundo. A rádio entrevista por telefone ou, ao vivo, em Roma, os bispos e líderes de movimentos católicos, para falarem sobre a pastoral e os serviços da Igreja no Brasil. "É uma programação direcionada, que interessa especialmente aos católicos", dise Richtmann.

A ARV fará uma campanha publicitária pelo rádio, televisão, mídia impressa e internet para aumentar a audiência e pedir apoio dos ouvintes. Essa ação se concentrará nos meios de comunicação da Igreja, das redes de rádio e televisão aos boletins paroquiais. "Ouça o padre aqui e o papa em sua casa", diz uma peça de rodapé a ser publicada nos folhetos da missa distribuídos aos fiéis aos sábados e domingos.

O site da ARV fornecerá o número de uma conta bancária para quem quiser se associar e contribuir com doação financeira. A Rádio Vaticano, que tem cerca de 350 funcionários - oito no Programa Brasileiro - é mantida pela Santa Sé, com orçamento fixo. Além das emissões radiofônicas, ela tem um serviço exclusivo: é a responsável pela gravação e distribuição de todos os pronunciamentos do papa. Fundada em 1931, a Rádio Vaticano foi montada por Gugliermo Marconi, inventor do rádio.