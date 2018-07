Satélite fotografa ângulo desconhecido da Via Láctea

PARIS - A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou nesta sexta-feira, 3, uma fotografia incomum da Via Láctea, capturada pelo satélite GAIA. O dispositivo tem como missão elaborar um mapa em três dimensões da galáxia e gerar um catálogo com 1 bilhão de estrelas.

A imagem mostra a silhueta da galáxia de perfil, de forma que as regiões mais brilhantes da fotografia indicam uma maior concentração de estrelas. Além disso, é possível observar as galáxias conhecidas como "Nuvens de Magalhães", que orbitam ao redor da Via Láctea.

"As regiões mais escuras correspondem a densas nuvens interestelares de gás e poeira que absorvem a luz das estrelas ao entrar no caminho da linha de visão", afirma a ESA em comunicado.

É o que se conhece como "plano galático", ou seja, a "projeção no céu do disco galático, uma estrutura plana de aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro e uma espessura de solo de 1 mil anos-luz", explica a nota publicada pela agência.

Além do plano, apenas são visíveis alguns objetos, entre eles outras galáxias, que circulam em torno da Via Láctea, principalmente na parte inferior direita da imagem./EFE