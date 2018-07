Segurança de Bento XVI é reforçada após incidente no Natal

Corredor na Basílica de São Pedro foi ampliado e mais agentes de segurança foram designados

CIDADE DO VATICANO - O Papa Bento XVI celebrou nesta quarta-feira, 6, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, missa em homenagem ao dia dos Três Reis Magos. Durante a celebração, o pontífice beijou bebês e apertou as mãos de diversos fãs sob os olhares de sua reforçada equipe de seguranças.

Ao final da missa realizada na noite do último dia 24, Bento XVI foi atacado por uma mulher, que o derrubou no chão. Desde então, várias medidas de segurança foram adotadas para proteger o papa.

Na missa realizada nesta quarta-feira, foram ampliadas os espaços por onde o pontífice percorre dentro da Basílica de São Pedro. Mais agentes de segurança também foram colocados dentro do recinto.

Nenhum incidente foi registrado na última missa realizada por Bento XVI, que, apesar das medidas de segurança adotadas, fez questão de se aproximar dos fiéis, cumprimentando-os e acenando de perto, sempre sorridente.

Fatos recentes mostram que barreiras físicas não são suficientes para coibir as pessoas de se aproximarem dos papas. Em 1981, um turco atirou e feriu gravemente João Paulo II durante aparição do pontífice na praça de São Pedro. Dois anos antes, um alemão com problemas psiquiátricos passou pela barreira de proteção e agarrou o Papamóvel, veículo que transporta os papas em aparições públicas.