Sem bênção ou papa, cardeais se reúnem para eleger novo pontífice

As janelas do apartamento papal com vista para a Praça de São Pedro estavam fechadas, o que é normalmente o caso somente quando um papa está fora de Roma e oferece a bênção dominical em outro lugar.

Não houve nenhum tipo de bênção papal, a primeira vez na qual a igreja se encontra em tal estado de transição desde o domingo de 3 de abril de 2005, o dia após a morte do papa João Paulo 2.

"É estranho, muito estranho vir a Roma, à Praça de São Pedro e não ouvir a Angelus (bênção de domingo) do papa, especialmente por que ele ainda está vivo --é uma situação única esta que estamos vivendo", disse Fabio Ferrara, um dos poucos que estavam na Praça ao meio-dia.

Na segunda-feira, os cardeais devem começar a realizar reuniões preliminares, conhecidas como congregações gerais, para se conhecerem, discutirem assuntos da Igreja e decidirem a data para o conclave a portas fechadas para escolher o sucessor de Bento 16.

O Vaticano parece determinado a concluir a eleição até meados de março, a fim de que o novo papa possa ser instalado em seu gabinete antes do Domingo de Ramos, em 24 de março, e possa realizar os serviços da Semana Santa, culminando no domingo da Páscoa na semana seguinte.

(Reportagem de Philip Pullella)