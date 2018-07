Sequenciado genoma do piolho do corpo humano

Piolho, inseto que se alimenta de sangue e pode tarnsmitir doenças entre pessoas. Reprodução/AP

Pesquisadores informa ter sequenciado o genoma do piolho do corpo humano, que se alimentam de sangue e põem ovos nas roupas.

Do ponto de vista prático, as descobertas podem levar a modos mais eficientes de eliminar o parasita, que pode transmitir doenças, de acordo com os pesquisadores liderados por Ewen F. Kirkness, do Instituto J. Craig Venter e Barry R. Pittendrigh, da Universidade de Illinois.

O piolho do corpo depende de uma bactéria para fazer a digestão, e esse micróbio não tem resistência a antibióticos. Portanto, descobrir um meio de levar drogas à bactéria pode acabar matando o piolho também. saber mais sobre o piolho também pode apontar o caminho para repelentes melhores.

O genoma do piolho é pequeno e contém relativamente poucos genes ligados à recepção de luz e à reação a cheiros e sabores, descobriu o estudo, que contou com a participação de pesquisadores brasileiros e está publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os cientistas dizem que parece que o piolho do corpo humano evoluiu do piolho da cabeça na época em que o ser humano começou a usar roupas, que oferecem ao parasita um novo esconderijo. Além disso, eles notam, que o piolho humano e o piolho do chimpanzé evoluíram de um ancestral comum entre 5 milhões e 7 milhões de anos atrás.

Ele tem sido mais que um mero incômodo desde então, carregando diversas doenças.