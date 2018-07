Simulação mostra que dinossauro emplumado podia planar

Um dos mais antigos dinossauros emplumados parece ter sido um planador de sucesso. Cientistas acreditam que os pássaros modernos descendem dos dinossauros, e exemplos de dinossauros emplumados têm sido encontrados, com uma idade de 120 milhões de anos.

Vídeo do voo do planador que simula o dinossuaro emplumado

Em um esforço para determinar o poder de voo desses animais, pesquisadores construíram modelos dos pássaros primitivos e os lançaram ao ar. Resultado: eles planam bem.

O pássaro antigo, Microcaptor gui, tinha penas dos braços e nas pernas. Fósseis foram descobertos na China, e um grupo de cientistas americanos e chineses vinham estudando os vestígios para tentar entender como surgiu o voo dos pássaros.

Como os pássaros atuais não têm penas nas pernas, os pesquisadores não tinham certeza da posição correta das pernas do Microcaptor durante o voo.

No trabalho publicado nesta terça-feira, 26, no periódico Proceedings of the National Academy of Science, eles relatam como construíram um modelo do animal com as patas traseiras em diferentes posições.

"A controvérsia era que os animais não seriam capazes de abrir as pernas de trás para planar", disse David Burnham, da Universidade de Kansas. "Mas fomos capazes de articular os ossos na junta do quadril para mostrar que eles poderiam voar".