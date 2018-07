Sonda chinesa chega à Lua e já prepara volta ao planeta Terra

A sonda lunar chinesa lançada na sexta-feira passada chegou nesta segunda, 27, à esfera gravitacional da Lua e já prepara seu retorno à Terra, segundo informaram meios de comunicação estatais.

O veículo experimental, que não tem nome oficial, chegou por volta de 6h à esfera gravitacional da Lua, onde estará por 32 horas antes de empreender a viagem de volta.

A sonda, que realizará meia órbita em torno da Lua e regressará à Terra no próximo sábado, é a primeira desenvolvida pela China e projetada para retornar ao nosso planeta.

O objetivo desta missão é testar as tecnologias de retorno, como o controle da navegação ou o escudo de proteção contra o calor gerado pela volta à atmosfera terrestre.

Os resultados obtidos serão empregados no desenvolvimento da sonda Chang'e 5, prevista para 2017 e com a qual se pretende aterrissar na Lua, recolher amostras e retornar à Terra.

As sondas Chang'e 1 e 2, lançadas respectivamente em 2007 e 2010, realizaram órbitas ao redor da Lua, enquanto que a Chang'e 3 aterrissou na superfície lunar em dezembro do ano passado com o veículo científico Yutu.

Com o objetivo de desenvolver tecnologias para o retorno de uma missão tripulada à Lua, chineses fizeram cinco missões ao espaço entre 2003 e 2013.