Sonda da Nasa mostra detalhes da superfície de Marte

Imagens recentes da sonda da Nasa (agência espacial americana) que percorre a órbita de Marte para análises, o Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, na sigla em inglês, ou satélite de reconhecimento de Marte, em tradução livre), mostram detalhes da superfície do planeta.

As imagens feitas em agosto mostram a diversidade das formas e texturas na superfície do planeta.

As fotos foram capturadas por uma câmera da imagens de alta resolução, controlada pela Universidade do Arizona.

Paisagem marciana fotografada a partir do espaço pela MRO. Nasa/JPL-Caltech/Universidade do Arizona

A câmera captou as imagens enquanto a sonda orbitava as regiões sul e leste de Marte.

Formação geológica fotografada pela sonda MRO. Nasa/JPL-Caltech/Universidade do Arizona

As imagens mostram grandes dunas, vestígios de minerais, sulfatos nos quais o ferro está presente, além de outros minerais.

Rochas que mostram sinal de origem sedimentar. Nasa/JPL-Caltech/Universidade do Arizona

O Mars Reconnaissance Orbiter está estudando Marte com uma série de instrumentos avançados desde 2006.

A sonda já enviou mais informações a respeito do planeta do que todas as sondas prévias da Nasa juntas, de acordo com a agência.