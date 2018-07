Sonda espacial Juno manda primeira imagem da órbita de Júpiter

SÃO PAULO - A sonda espacial Juno enviou sua primeira imagem desde que entrou na órbita de Júpter. A foto foi tirada no domingo, 10, e publicada no Twitter da Nasa na noite desta terça-feira, 12.

A nave Juno, enviada ao espaço pela Nasa há cinco anos para explorar Júpiter, entrou com sucesso na órbita do planeta gigante na última semana, depois de um delicado procedimento de 35 minutos.

Na foto, a sonda ficou a uma distância de 4,3 milhões de quilômetros de Júpiter. São visíveis formações atmosféricas no planeta, como a Grande Mancha Vermelha, e três dos quatro maiores satélites do planeta: Io, Europa e Ganimedes.

Nave espacial movida por energia solar que viajou mais longe no espaço - cerca de 2,8 bilhões de quilômetros até agora -, a sonda Juno dará 37 voltas em Júpiter, obtendo dados sobre sua atmosfera e campo magnético, até fevereiro de 2018, quando receberá o comando para mergulhar no planeta e ser destruída. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS