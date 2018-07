Sonda fotografa superposição de luas de Saturno

A imagem obtida pela Cassini, com as luas de Saturno sobrepostas. Nasa

A superfície da lua Dione aparece em detalhes no contraste com a forma enevoada de Titã, em imagem obtida pela sonda espacial Cassini, que se encontra numa missão prorrogada para estudar os satélites e anéis do planeta Saturno.

A imagem foi feita em luz visível, no dia 10 de abril. A Cassini se encontrava a 1,8 milhão de quilômetros de Dione e a 2,7 milhões de quilômetros de Titã.

Uma das maiores luas do Sistema Solar, Titã tem uma densa atmosfera repleta de hidrocarbonetos, e lagos de matéria orgânica na superfície.

Dione tem 1.123 km de diâmetro, e a superfície marcada por crateras. Titã, em contraste, tem mais de 2,500 km de diâmetro, sendo maior que a Lua da Terra e que o planeta Mercúrio.